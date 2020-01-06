Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...