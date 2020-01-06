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  • Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Bu en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden ...

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve ...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 14:27
Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve ...

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

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Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak oluşumuna zemin hazırlıyor.

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden yok eden besinler...

Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.

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