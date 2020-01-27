Buz küplerinin 5 faydası

SİVİLCELERİN SÖNMESİNİ SAĞLAR

Henüz çıkmakta olan bir sivilceniz varsa buz küpleri ile soğuk kompres yapın. Cilde buz küpleriyle yapılan soğuk kompres uygulaması, ciltteki kan dolaşımını arttırır. Ayrıca açık gözenekleri küçültmeye, sivilcelerin neden olduğu iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Buz küplerini temiz bir beze sarın ve sivilcenin olduğu bölgeye birkaç saniye hafifçe bastırın. Birkaç dakika bekleyin, ardından tekrar uygulayın. İşlemi 3 veya 4 kez tekrarlayın. Bunu günde iki kez yapın.

Daha fazla fayda sağlamak için bir buz küpü tepsisine salatalık suyu dökün, dondurun ve yukarıda tarif edildiği gibi kullanın. Salatalık, akne tedavisinde yardımcı olan anti-inflamatuar ve soğutma özelliklerine sahiptir.

CİLDİNİZE SAĞLIKLI BİR PARLAKLIK VERİR

Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için buz küplerini günlük bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Soğuk uygulaması cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur, kırışıklıkları ve erken yaşlanmayı önler. Ayrıca büyük gözenekleri azaltır ve ciltteki fazla sebum üretimini en aza indirir.

Sabah yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra, ince bir havluya geçirilmiş buz küpleriyle cildinizi ovalayın. Bunu buz küpleri eriyene kadar yapın ve daha sonra kurulayıp nemlendiricinizi uygulayın.

GÜNEŞ YANIKLARINI İYİLEŞTİRİR

Güneş yanığını hızlı bir şekilde tedavi etmek için buz küpleri çok etkilidir. Ancak aloe vera buz küplerini bir arada kullanmanız ek faydalar sağlayacaktır. Aloe vera, güneş yanığı ile ilişkili ağrıyı hafifletebilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

Bir buz kabına aloe vera jeli doldurun ve dondurun. 1 veya 2 aloe vera buz küpünü ince bir havluya sarın ve yanmış bölgeye yerleştirin. Yanığın verdiği rahatsızlığı azaltmak ve rahatlatmak için günde 2-3 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI TORBALARI GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTIR&NBSP;

Gözlerin altında koyu halkalar varsa deneyebileceğiniz hızlı bir tedavi buz küpleridir. Hem salatalık hem de gül suyu buz küpleri göz altı torbalarının tedavisinde faydalıdır. Soğuk kompres, aşırı yorgun görünümlü gözlerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir.

1 salatalığın suyunu çıkarın, buz tepsisine dökün ve dondurun. Salatalık küplerini ince bir havluya sarın ve gözlerin altına uygulayın. 5 ila 10 dakika yapın, sonra ılık suyla yıkayın. Bunu günde birkaç kez yapın.



Alternatif olarak, buz kalıplarına gül suyu dökün ve dondurun. Gül suyu kalıplarını da aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

YÜZ TEMİZLEYİCİSİ GÖREVİ GÖRÜR

Evde yüz temizleyici buz küpleri yapmak için salatalık suyu ve bal kullanabilirsiniz. Salatalık cilt için yatıştırıcı, bal da en iyi doğal nemlendiricilerden biridir.

1 salatalığı ezin ve püre haline getirerek bal ile karıştırın. Karışımı buz kabına döküp dondurun. Donmuş küpleri ince bir havluya sarın ve buzlar eriyinceye kadar yüzünüzde gezdirin. Hemen durulamadan önce karışımı cildinizde 5 ila 10 dakika arasında bekletin.

Buz küplerini kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var:

-Buz küpleri kullanırken, cildinizde çok uzun süre tutmayın.



-Buz küplerini doğrudan yüzünüzde kullanmayın. Cildin altındaki hassas kılcal kan damarlarının kırılmasına ve aynı zamanda donmasına neden olabilir.



-Buz küplerini daima temiz bir beze sarmanız önemle tavsiye edilir.