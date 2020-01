Hayrettin Karaca Kimdir ?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Her ikisi de Kırım muhaciridir. Lisesini bitirdikten sonra ailesinin işinin başına geçip triko-örme olan bu işi ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri yapmıştır. Karaca firması diğer firmalara göre 20 yıl önceden Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmıştır.Karaca ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca'nın Yalova'da kurduğu Karaca Arboretumu, dünyanın hertarafındaki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koruma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 14.000 türü barındırıyor. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucularından biridir. Hayrettin Karaca ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.ÖdüllerKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990Birleşmiş Milletler Çevre Programının 'Global 500 Roll of Honour' Ödülü 1992Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı" 1992Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 'Çevre Ödülü' 1993Uluslararası Lions Club tarafından 'Melvin Jones Fellow Ödülü 1994Çevre Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" 1994ODTÜ tarafından 'Felsefe Onur Doktorası' 1995Ege Üniversitesi "Fahri Doktora"sı 1995Milli Olimpiyat Komitesi "Fair Play" Ödülü 1996Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü Ödülü" 1996Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Şeref Üyeliği Beratı" 1997Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997ÇEVRETED tarafından "Çevreted 97 Onur Ödülü" 1997Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "2000 Yılının Öncüleri" Ödülü 1998Genç Hukukçular Derneği tarafından "Yılın Yurttaşı" Ödülü 1998Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle "Toprak Baba" unvanı 1998Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998BİLSES Vakfı "Çevre Ödülü" 1998Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa Dostu" Ödülü 1998Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı" Ödülü 1999Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından "1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" 1999TBMM Onur Ödülü 2005Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)Birleşmiş Milletler "Orman Kahramanı Ödülü" 2013