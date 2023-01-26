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Giriş Tarihi: 26.1.2023 17:45 Son Güncelleme: 26.1.2023 17:59

Yaprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin ünlü işadamlarından Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA’nın da kurucusu 97 yaşında hayatını kaybeden Ali Nihat Gökyiğit son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yaprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de erezyonla mücadele ve ağaçlandırma alanında Arkadaşı Hayrettin Karaca ile TEMA'yı kurup yeşil Türkiye'yi oluşturmaya çalışan 97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın ve Tekfen'in kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit son yolculuğuna uğurlanmak üzere naaşı Fatih Camiine getirildi.

23 Şubat 1925'te Artvin'de doğan Gökyiğit, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı. Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı, kuran Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı hizmet verdi.

'Yaprak Dede' ismiyle de anılan Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Yaprak Dede son yolculuğuna uğurlandı
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