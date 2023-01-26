Yaprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de erezyonla mücadele ve ağaçlandırma alanında Arkadaşı Hayrettin Karaca ile TEMA'yı kurup yeşil Türkiye'yi oluşturmaya çalışan 97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın ve Tekfen'in kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit son yolculuğuna uğurlanmak üzere naaşı Fatih Camiine getirildi.

23 Şubat 1925'te Artvin'de doğan Gökyiğit, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı. Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı, kuran Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı hizmet verdi.

'Yaprak Dede' ismiyle de anılan Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.