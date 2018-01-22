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sini çıkarmanın pratik yolunu biliyor musunuz?

si makyaj yapmayı seven kadınlar için çok sık rastlanan sevimsiz bir konudur. siz makyaj düşünülemeyeceği için bakımlı kadınların yastığında ya da havlusunda rimel lekesi görebilirsiniz. Rimel lekesi nasıl çıkarılır merak edenleri şöyle alalım.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:54
Rimel lekesini çıkarmanın pratik yolunu biliyor musunuz?

RİMEL LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Akşam işten yorgun argın gelindiğinde makyajınızı temizlemeyi unuttunuz veya üşendiniz ve öyleye yatağa girdiniz. Gece uyurken yavaşça yastığa aktı veya döndükçe oraya buraya bulaştı. Ya da işten geldiniz, göz makyajı temizleyici kullandınız ama tam etkili olmadı ve yüzünüzü havluya sildiğinizde kirpiklerin dibinde kalan kalıntıları havlunuza geçti. Eyvah! Bu rimel si bu havludan nasıl çıkarılır?

Rimel lekesini çıkaran yöntem:

kremler rimel lekesine karşı en etkili yöntemlerden biridir. Lekenin olduğu bölgenin üzerine vazelin veya gliserin sürebilir veya gliserinli bir kremi sürerek yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Leke yumuşadıktan sonra her zamanki gibi yastaıuk kılıfı veya havluyu makineye atıp yıkayabilirsiniz.

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Rimel lekesini çıkarmanın pratik yolunu biliyor musunuz?
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