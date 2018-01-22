Rimel lekesini çıkarmanın pratik yolunu biliyor musunuz?

RİMEL LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Akşam işten yorgun argın gelindiğinde makyajınızı temizlemeyi unuttunuz veya üşendiniz ve öyleye yatağa girdiniz. Gece uyurken rimel yavaşça yastığa aktı veya döndükçe oraya buraya bulaştı. Ya da işten geldiniz, göz makyajı temizleyici kullandınız ama tam etkili olmadı ve yüzünüzü havluya sildiğinizde kirpiklerin dibinde kalan rimel kalıntıları havlunuza geçti. Eyvah! Bu rimel lekesi bu havludan nasıl çıkarılır?

Rimel lekesini çıkaran yöntem:

Yumuşatıcı kremler rimel lekesine karşı en etkili yöntemlerden biridir. Lekenin olduğu bölgenin üzerine vazelin veya gliserin sürebilir veya gliserinli bir kremi sürerek yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Leke yumuşadıktan sonra her zamanki gibi yastaıuk kılıfı veya havluyu makineye atıp yıkayabilirsiniz.