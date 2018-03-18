Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler

DÜŞÜK RİSKİNE NEDEN OLAN; KIZARTMALAR VE CİPSLER

Bilimsel araştırmalara göre kızartma ve cipslerde akrilamid maddesi bulunuyor. Bu madde kansere, hamilelikte ise düşüğe sebep oluyor. Nedeni ise akrilamid maddesinin yüksek ısıda ortaya çıkması. Kızartma ve cipslerin yapılış şeklini düşünecek olursak bu konuda yapılan çalışmaların ne kadar haklı olduğunu görmüş oluruz. Düşük tehlikesi yaşamamak ve sağlığınızı korumak için 9 ay boyunca kızartma ve cipslerden uzak durmalısınız. "Aşerme" durumuna gelince; anne karnındaki hiçbir bebeğin, kanser yapan bir maddeye ihtiyacı yoktur. Kendi canınızın istediği şeyler için bebeğinizin sağlığını tehlikeye atmayın, düşük tehlikesi yaşamayın.