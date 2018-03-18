Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler

Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler

Hamilelik süreci büyük bir fedakarlığı da beraberinde getiriyor. Beslenmemizde her zaman yediklerimize dikkat etmemiz gerekse de hamilelikte bu durum düşük riski sebebiyle daha çok önem kazanıyor. Özellikle dikkat edilmesi gereken bazı yiyecekler var ki yendiği takdirde düşük başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden oluyor. İşte anne ve bebek sağlığını korumak ve düşük tehlikesinden korunmak için hamilelikte yenilmemesi gereken yiyecekler…

Giriş Tarihi: 18.3.2018 09:09
Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler

DÜŞÜK RİSKİNE NEDEN OLAN; KIZARTMALAR VE CİPSLER

Bilimsel araştırmalara göre kızartma ve cipslerde akrilamid maddesi bulunuyor. Bu madde kansere, hamilelikte ise düşüğe sebep oluyor. Nedeni ise akrilamid maddesinin yüksek ısıda ortaya çıkması. Kızartma ve cipslerin yapılış şeklini düşünecek olursak bu konuda yapılan çalışmaların ne kadar haklı olduğunu görmüş oluruz. Düşük tehlikesi yaşamamak ve sağlığınızı korumak için 9 ay boyunca kızartma ve cipslerden uzak durmalısınız. "Aşerme" durumuna gelince; anne karnındaki hiçbir bebeğin, kanser yapan bir maddeye ihtiyacı yoktur. Kendi canınızın istediği şeyler için bebeğinizin sağlığını tehlikeye atmayın, düşük tehlikesi yaşamayın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN