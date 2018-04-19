Bu yaz sizi kurtaracak saç modeli: Islak saç

Podyumlardan sokak modasına taşınan ıslak görünümlü saç modası, yeni sezonda ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor.Hem pratik hem de şık görünen bu trend saç modeli, herhangi bir saç kesimi ya da değişiklik de gerektirmiyor. Dalgalı, düz ya da kıvırcık saçlara sahipsen, saatlerce uğraşmadan ıslak görünümlü saç modellerini rahatlıkla deneyebilirsin. Tek ihtiyacın olan ise jöle ve köpük…
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:13
ÖNCE HAZIRLIK
Islak saç görünümünü elde etmek için saçlarının temiz olması gerekiyor. Saçlarını yıkadıktan sonra çok fazla ovalamadan bir havluyla kurulamalısın. Ardından ıslak saç görünümünü yaratacak saç ürünlerini uygulayabilirsin.