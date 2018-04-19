Bu yaz sizi kurtaracak saç modeli: Islak saç

ÖNCE HAZIRLIK

Islak saç görünümünü elde etmek için saçlarının temiz olması gerekiyor. Saçlarını yıkadıktan sonra çok fazla ovalamadan bir havluyla kurulamalısın. Ardından ıslak saç görünümünü yaratacak saç ürünlerini uygulayabilirsin.