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Bu yöntem leri bir haftada uzatıyor!

yüzü güzel gösteren en önemli ayrıntıdır. Kirpiklerinizi bu yöntemi kullanarak bir hafta içinde kalıcı olarak uzatabilirsiniz. İşte kirpiklerinizi hızla uzatacak yöntem...

Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:37
Bu yöntem kirpikleri bir haftada uzatıyor!

KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzun ve tatlı ler, güzel bir yüzün en önemli özelliklerinden biridir. Gözlerini çerçeveliyorlar ve büyüleyici yüzünüze ikinci bir anlam kazandırmak için oldukça faydalı oluyorlar. Ancak, herkes kalın ve uzun kirpiklere sahip olamıyor. Bunun için sizlere yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kirpik uzatmak için piyasada maskaralar ve yapay kirpikler gibi pek çok göz ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler sizin uzun ve kalın kirpiklere sahip olmanıza yardımcı olabilir, ancak kiriklerinizi zayıf ve kırılgan hale getirebilir. Bu ürünleri kullanmak yerine size vereceğimiz ni deneyerek daha uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz.

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Bu yöntem kirpikleri bir haftada uzatıyor!
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