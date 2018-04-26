Bu yöntem kirpikleri bir haftada uzatıyor!

KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzun ve tatlı kirpikler, güzel bir yüzün en önemli özelliklerinden biridir. Gözlerini çerçeveliyorlar ve büyüleyici yüzünüze ikinci bir anlam kazandırmak için oldukça faydalı oluyorlar. Ancak, herkes kalın ve uzun kirpiklere sahip olamıyor. Bunun için sizlere kirpik uzatma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kirpik uzatmak için piyasada maskaralar ve yapay kirpikler gibi pek çok göz ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler sizin uzun ve kalın kirpiklere sahip olmanıza yardımcı olabilir, ancak kiriklerinizi zayıf ve kırılgan hale getirebilir. Bu ürünleri kullanmak yerine size vereceğimiz kirpik uzatma yöntemlerini deneyerek daha uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz.