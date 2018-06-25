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diyetiyle 1 haftada 5 kilo verin!

Hızlı kilo vermek ve sağlıklı olarak hızlı kilo vermek arasında büyük fark var. Kilo verirken hem sağlığınızı koruyun hem de hızlı olarak kilo verin. İşte püf noktaları...

Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 14:59
Şok diyetiyle 1 haftada 5 kilo verin!

HIZLI KİLO VERMENİN YOLLARI

Hızlı kilo vermek ve sağlıklı olarak hızlı kilo vermek arasında büyük fark var. Örneğin diyetlerle 1 haftada 4-5 kilo vermek aslında kilo vermenin temel amacı olan yağlardan kurtulmayı sağlamıyor. Bu tip diyetler sadece su ve bir miktar kas dokusu kaybına yol açıyor.

Ayrıca şok diyetlerle verilen kiloların kısa bir süre sonra geri döneceği neredeyse garanti. Sağlıklı hızlı kilo vermenin yolu ise beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyip, kalorisi düşük ancak besleyici özelliği olan gıdaları daha çok tüketip düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor.

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Şok diyetiyle 1 haftada 5 kilo verin!
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