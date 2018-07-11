Şişme havuzlarda büyük tehlike!

HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR



Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının havuzları özellikle çocukların akınına uğramaktadır. Anne ve babalar genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak, bilinenin aksine düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınları rapor edildiği bilinmektedir.