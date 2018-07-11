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havuzlarda büyük tehlike!

Havaların ısınmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere birçok kişi serinlemek için deniz ve havuzları tercih ediyor. Klorlandığı için temiz olduğu düşünülen havuzlar özellikle çocuklar için enfeksiyon kaynağı haline gelebiliyor. Prof. Dr. Ahmet Soysal, havuzlarda enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 12:00
Şişme havuzlarda büyük tehlike!

HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR

Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının havuzları özellikle çocukların akınına uğramaktadır. Anne ve babalar genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak, bilinenin aksine düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınları rapor edildiği bilinmektedir.

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Şişme havuzlarda büyük tehlike!
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