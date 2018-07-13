Elma mı yoksa muz mu? Elmayı tercih edenler yandı!
Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu. Ara öğünde bir muz mu tercih ediyorsunuz yoksa bir elma mı? Cevabınız elma ise kilo almaya daha müsaitsiniz! İşte nedeni...
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:28
Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu.
Dr. Belmar, mideye giren herşeyin kiloya yol açtığını söyledi. Ancak bu kilonun miktarının kişinin seçimine göre değiştiğini belirtti.