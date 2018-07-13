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mı yoksa mu? Elmayı tercih edenler yandı!

Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Br, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu. Ara öğünde bir mu tercih ediyorsunuz yoksa bir elma mı? Cevabınız elma ise kilo almaya daha müsaitsiniz! İşte nedeni...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:28
Elma mı yoksa muz mu? Elmayı tercih edenler yandı!

Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Br, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu.

Dr. Belmar, mideye giren herşeyin kiloya yol açtığını söyledi. Ancak bu kilonun miktarının kişinin seçimine göre değiştiğini belirtti.

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Elma mı yoksa muz mu? Elmayı tercih edenler yandı!
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