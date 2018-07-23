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Önemsemediğiniz çürük diş bakın neye yol açıyor!

Ağız sağlığı denildiğinde pek çoğumuzun aklına önce dişler ve diş etleri geliyor. Oysa ağız sağlığı, genel sağlığımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Çürük bir dişin vücuttaki diğer organların sağlığını da etkileyeceğine dikkat çeken Dr. Dt. Melih Özgen, "Dişlerde gizlenmiş bir enfeksiyon kalp, böbrek, damarlarda birçok hastalığa neden olabilir” diyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:39
Önemsemediğiniz çürük diş bakın neye yol açıyor!

HASTALIKLI DİŞLER SAĞLIĞI ETKİLİYOR!

Ağız sağlığı denildiğinde akla ilk olarak dişler ve diş etleri gelse aslında oral bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Oral, yumuşak dokuları, sert ve yumuşak damağı, ağız içini ve boğaz mukozasını, dili, dudakları, tükürük bezlerini, çiğneme kaslarını, alt ve üst çeneyi de içeriyor. Tüm besinler ağız yoluyla vücuda alınıyor, dişlerle parçalanarak sindirime hazırlanıyor. Bu nedenle ağız ve dişlerin temizliği genel sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Ağız sağlığının dişlerin düzenli fırçalanmasıyla kazanılacağını belirten Dr. Dt. Melih Özgen, düzenli fırçalama ve diş hekimi kontrollerinin çürük oluşum riskini azalttığını hatırlatarak "Hastalıklı dişler, ağız sağlığını etkilediği gibi insan vücudundaki diğer organların sağlığını da etkiler. Sağlıklı dişlere ve diş etlerine sahip değilseniz daha sık hastalanabilirsiniz. Dişlerde gizlenmiş bir enfeksiyon kalp, böbrek, damarlarda birçok hastalığa neden olabilir" diyor.

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Önemsemediğiniz çürük diş bakın neye yol açıyor!
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