Bu formül muhteşem bronzluk sağlıyor!

KİMYASAL İLAÇ KULLANMADAN...

Kimyasal ilaç kullanmadan, Tıbbi bitkilerin iyileştirici faydalarından bahseden Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, aşırı cilt kızarıklığı ve yanmaların lavanta, ölmezçiçek yağı, ylang yllang veya ıtır yağı uçucu yağlarıyla çok kısa sürede çözümleneceğini söylüyor. Ancak yangı giderici ve iyileştirici özelliklere sahip bu bitki yağlarını doğru miktarlarda kullanmak önemli. Dr. Özgüç şu açıklamayı yapıyor:

"Güneş yanığı ile sık karşılaşılır. Güneşin yaydığı tehlikeli radyasyona uzun süre maruz kalmak, ciddi hasara neden olabiliyor. Dünya çapında yapılan araştırmalarda bu konu ile ilgili bazı bitkilerin etkili olduğu kanıtlandı. Güneş yanığında kanıta dayalı bir yöntem olan aromaterapiden yararlanılıyor. Aromaterapide, eczanelerden temin edilen ve organik sertifikası olan sabit yağlar ve uçucu yağlar kullanılıyor. Ancak sabit yağların soğuk pres olması gerekiyor. Çünkü soğuk pres yağlar, E vitaminini kaybetmemeden elde edilmiş olan yağlardır. E vitamini içeren yağlar ise, çok güçlü antioksidan etkiye sahip olan, cildi yenileyen, cildin bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilde nem veren yağlardır. Soğuk pres yağlar hiç ısıl işlem görmeden elde edilir ve bu özelliği tescilli olup şişe üzerinde özel amblem ile gösterilir".