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Türkiye'de bölgelere göre lenme süreleri

ışınlarının yararlı etkilerinin yanı sıra zararlı etkilerinden de korunmak önemli. Bronzlaşmak isterken saatlerce güneşte kalmak ciltte yaşlanma ve cilt kanserlerinin gelişimine neden olurken, vücut için yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli güneşlenme süresi ise Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi bölgeden bölgeye de farklılık göstermekte .DHA'nın haberine göre; D vitamini açısından sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesinin yeterli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy, Ege ve Akdeniz bölgelerinde vücut için yeterli D vitamini üretebilmek için gereken güneşlenme süresinin 5-10 dakika olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:08
Türkiye'de bölgelere göre güneşlenme süreleri

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE GÜNEŞLENME DAHA KISA

D vitaminin açısından Türkiye'nin her bölgesinde lenme sürelerinin farklılık gösterdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy, "Ultraviyole ışınları özellikle D vitamininin vücudumuzda üretilmesinde olmak üzere insan sağlığında da faydalı roller oynamaktadır. Vücudumuz için yeterli D vitamini üretebilmek için saatlerce güneşte kalmamız gerekmez. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik ulaştığı öğle saatlerinde sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesi yeterlidir. Bu süre güneş ışınlarının yeryüzüne daha güçlü ulaştığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde 5-10 dakika kadar kısayken, Marmara ve Karadeniz gibi Kuzey bölgelerde ise 15-20 dakika gibi daha uzundur. Cilt bronzlaştıktan sonra ultraviyole ışınları deriyi geçemediği için D vitamini üretimi de düşmektedir. Bronzlaşmak amacıyla saatler ve günler boyunca güneşlenmek deri sağlığı açısından zararlıdır" dedi.

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Türkiye'de bölgelere göre güneşlenme süreleri
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