Türkiye'de bölgelere göre güneşlenme süreleri

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE GÜNEŞLENME DAHA KISA

D vitaminin açısından Türkiye'nin her bölgesinde güneşlenme sürelerinin farklılık gösterdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy, "Ultraviyole ışınları özellikle D vitamininin vücudumuzda üretilmesinde olmak üzere insan sağlığında da faydalı roller oynamaktadır. Vücudumuz için yeterli D vitamini üretebilmek için saatlerce güneşte kalmamız gerekmez. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik ulaştığı öğle saatlerinde sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesi yeterlidir. Bu süre güneş ışınlarının yeryüzüne daha güçlü ulaştığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde 5-10 dakika kadar kısayken, Marmara ve Karadeniz gibi Kuzey bölgelerde ise 15-20 dakika gibi daha uzundur. Cilt bronzlaştıktan sonra ultraviyole ışınları deriyi geçemediği için D vitamini üretimi de düşmektedir. Bronzlaşmak amacıyla saatler ve günler boyunca güneşlenmek deri sağlığı açısından zararlıdır" dedi.