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Gece yarısı ile sabah 6 arasında a çıkmayın!

yaklaşırken 9 günlük tatilden yararlanmak isteyenler a çıkmaya hazırlanıyor. Gece yarısı ile sabah saat 06:00 arasında uyku baskısının daha fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Bu saatler arasında yola çıkmamak gerekir” uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre mola zamanlarında 20 dakikayı aşmayacak şekilde uyumak ve molalarda kan şekerini yükselterek uyku getirecek olan karbonhidrat tüketiminden kaçınmak gerekiyor.Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, lı bir zihin işlevi için uykunun kritik önemde olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 16:08
Gece yarısı ile sabah 6 arasında yola çıkmayın!

UYKUSUZLUK BEYNİN İŞLEVLERİNİ YAVAŞLATIYOR

Yertutanol, uyku süresinin ya da uyku kalitesinin azalması, uyku ihtiyacının karşılanamaması yani luk anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:"Uykusuzluk kısa süreli (3 aydan kısa) ya da uzun süreli (3 aydan uzun) olabilir. Her ne şekilde olursa olsun uykusuzluk yaşayan kişilerin zihinsel işlevleri olumsuz şekilde etkilenir. Uykusuzluk yaşayan kişiler yorgun, uykulu, kaygılı, huzursuz ve çökkün hissederler.Bunun yanı sıra dikkat eksikliği yaşarlar ve tepki zamanları yavaşlar yani vermeleri gereken tepkiyi istedikleri kadar hızlı veremezler. Problem çözme, bellek, dikkat, odaklanma ve karar verme gibi günlük hayatı sürdürmeyi sağlayan çok önemli beyin işlevlerinde zayıflama olur. Bütün bu nedenlerle uykusuzluk yaşayan kişilerin günlük hayatta hata yapma olasılıkları artar ve karar verme işlevleri bozulur. Bu kişilerin risk alma ve yanlış karar verme olasılıkları uykusuzluk şikayeti olmayan kişilere göre anlamlı derecede artar."

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Gece yarısı ile sabah 6 arasında yola çıkmayın!
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