Strobing Makyaj nedir ve nasıl yapılır?

Sabah evden işe ya da okula giderken, öğlen yemeğe çıkmadan önce, akşam arkadaşla buluşmadan önce… Kadınlar için makyaj yapmanın yeri ve zamanı yoktur. Kendini güzel hissetmek başta olmak üzere birçok amaçla makyaj yapan kadınlar, aynı zamanda moda trendlerini de yakından takip eder. Kıyafetlerden aksesuarlara kadar hakim olan trendler, makyajlar konusunda da böyledir. Her yılın makyaj trendi değişebilmekte ve yıl içerisinde farklılık gösterebilmektedir.

STROBİNG MAKYAJ NEDİR?

Yüz yapısına, kıyafetine ve aksesuarlarına göre doğru makyajı arayan kadınlar, aynı zamanda o yılın trend makyajını da yüzünde görmek ister. 2018 yılının ön plan makyajı olarak ise karşımıza Strobing makyaj uygulaması çıkmaktadır. Strobing makyaj uygulamasının mantığı çok basittir. Temelde yüzünüzün yüksek noktalarına sadece aydınlatıcı veya aydınlatma etkisi olan bir ürün kullanarak sanki cildiniz içeriden ışıl ışılmış gibi efekt yaratmaya dayalıdır.

Bu makyaj türünü uygulayan kadınlar, ışığı kullanarak yüzünüze derinlik ve boyut kazandırmış oluyor. Strobing uygulaması bir anlamda kontür uygulamasının tam tersi durumudur. Gölgeler yerine ışığı temel alıyorsunuz, yüzünüzün beğendiğiniz ya da aydınlanmasını istediğiniz kısımlarına aydınlatıcınızı uygulayıp, kalan kısımlara kontür yapabilirsiniz. Peki, Strobing Makyaj nasıl yapılır?

STROBİNG MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Strobing makyajın kilit noktası, makyaj öncesinde cildinizi derinlemesine temizleyip bolca nemlendirmelisiniz. Bu, son derece önem arz etmektedir. Ardından günlük düzenli olarak kullandığınız baz, fondöten, BB-CC krem ve kapatıcınızı uygulayın. Daha sonra aydınlatıcı ürününüzü;

Göz pınarlarına

Dudak üstüne

Kaş altı/kaş kemiğine

Elmacık kemiklerine

Burun kemiğine ve ucuna

Çene bölgenize uygulayın.

Sonrasında allık kullanabilir, isteğe göre kontür uygulayabilirsiniz. Bu makyajda en önemli nokta ise göz makyajını ufak tutmanız.