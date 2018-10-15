Sarı nokta hastaları beslenmeye dikkat!

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?

Merkezi görme, renkli görmeden sorumlu olan bölgeye sarı nokta denilmektedir. Gözün bu bölgesinde bulunan görme hücreleri aydınlık, renkli ve keskin görmeyi sağlamaktadır. Zaman içerisinde bu bölgede görmede azalma, düzensiz görme ve görmede kırılmalar gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu bölgeden kaynaklı olan hastalığa da sarı nokta hastalığı yani "makula dejenerayonu" denilmektedir.

Makula dejenerasyonu, bir retina hastalığıdır. Genellikle yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen görme bozuklarının en yaygın sebeplerinde birisi sarı nokta hastalığıdır. Bu hastalık bazı durumlarda gençlerde de görülmektedir. Sarı nokta hastalığının risk faktörleri arasında sigara kullanımı, ileri yaş ve ultraviyole ışıkları yer almaktadır.