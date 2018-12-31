Makyaj için gerekli makyaj malzemeleri isimleri nelerdir?

Makyaj yapmak için gerekli malzeme isimleri tek tek bir arada derledik. Kalite bir makyaj yapabilmek için listedeki malzemelerden birçoğunuzun yanında bulunması gerekmektedir. Günümüzde bayanlar için makyaj çok önemlidir. Bayanların çantalarında bulundurduğu ve yanlarından ayırmadığı makyaj malzemesi isimleri burada.

MAKYAJ MALZEMESİ İSİMLERİ NELERDİR?

Fontöten ve BB krem: Cilt kusurlarını kapatmak ve cildi güneşten korumak için kullanılır.

Aydınlatıcı: Belli bölgelerin daha belirginleşmesi için kullanılır.

Pudra: Makyajın olmazsa olmazıdır. Makyajı sabitlemek için kullanılır.

Allık: Makyaj yaparken allık yanakları renklendirmek için tercih edilir.

Far: Göz makyajının en temel maddesidir diyebiliriz. Bayanların çantasından ayırmadığı malzemelerin ilk sırasında yer alır.

Göz Kalemi: Yine en çok tercih edilen makyaj malzemelerinden birisidir. Büyüleyici bakışların habercisi olan göz kalemi mutlaka göz rengi ile uyumlu olması gerekir.

Eyeliner: Gözleri belirginleştirmek ve ön plana çıkarmak için gözlere çekilir.

Ruj: Bayanların en sevdiği ve neredeyse makyaj yapan bayanların hepsinin tercih ettiği malzemedir.

Makyaj Fırçası : Makyaj yaparken yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.

: Makyaj yaparken yanınızda mutlaka bulundurmalısınız. Ağda yada Sir Ağda: Makyaj yapmadan önce cilt yüzeyinde bulunan tüyleri almak için kullanılır

Makyaj yapmadan önce cilt yüzeyinde bulunan tüyleri almak için kullanılır Fondöten bazı: Fondöten sürmeden önce kullanılmaktadır. Makyajın kalıcı olmasını sağlar.

Fondöten sürmeden önce kullanılmaktadır. Makyajın kalıcı olmasını sağlar. Kapatıcı: Ciltte bulunan kusurları kapatır.

Ciltte bulunan kusurları kapatır. Transparan pudra: Ciltte bulunan makyajı sabitlemek için kullanılır.

Ciltte bulunan makyajı sabitlemek için kullanılır. Allık: Yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlar.

Yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlar. Far: Göz makyajının daha belirgin ve ön planda olmasını sağlar.