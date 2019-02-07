Safran Çiçeğinin Faydaları Nelerdir? Cilde Nasıl Uygulanır?

İŞTE ÇİÇEKLERİN İLAÇ KRALİÇESİ SAFRANIN FAYDALARI

- Anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.

- Yapılan araştırmalarda safran çiçeğini düzenli tüketen kişilerin kilo verdikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda obeziteyi engelleyen en etkili alternatif bitkilerden biri olan safra kesesi antioksidan maddeler sayesinde vücudu yağlanmaya neden olan bakterilerden arındırır.

- Bazı besinlerin ve duygu durumlarının ortaya çıkardığı sinir hastalıklarına da iyi gelen bu çiçek günde bir bardak çay olarak tüketildiğinde hem iştah açar hem de stresi azaltır.

- Karaciğerde bazı besin ve diş faktörlerden kaynaklı ortaya çıkan yağlanmayı tedavi eder. Bu durum aynı zamanda cilt hastalıklarına da iyi gelir. Karaciğer kaynaklı yaşanan; sivilce ve akne gibi problemlerin yaşanma ihtimalini neredeyse sıfırlar. Bunun yanı sıra 250 gram safran çiçeğini, bir diş sarımsağı ve 3 yemek kaşığı zeytin yağını iyice ezin daha sonra bu karışımı temiz yüzünüze sürün. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayınız. Bu karışım ciltteki yağlanmayı engeller ve gözenekleri sıkılaştırır.

- Yaş ilerledikçe gözümüzdeki sarı nokta da güçsüzleşir. Bu da görme bozukluklarına neden olur. Ancak haftada bir de olsa düzenli tüketilen safran çayı göz rahatsızlıkalrı riskini azaltır.

- Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır. Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

SAFRAN ÇİÇEĞİNİN CİLDE FAYDALARI

Son yıllarda cilt bakımına özen gösteren kadınlar hem baharatlardan hem de doğadan gelen mucize bitkilerden çok fazla yararlanıyor. Safran da bunlardan birisi. Özellikle kozmetik dünyasının ilgisini çeken safran bitkisi çingene bitkisinin çiçeklerinden elde edilir. Dünyada ki safranın çoğu İran'da hasat edilmektedir. Safran, crocin adlı altın rengi veren karotenoid bir pigment içerdiğinden dolayı gıdaya güzel bir renk verir. Konuya gelecek olursak, safran bitkisi kırışıklığı önlemeden cildi yenilemeye kadar birçok fayda sağlıyor.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre safran bitkisi, cildi aydınlatarak, cilt lekelerinin görünümünü en aza indiriyor. Sivilcelerinden şikayetçi olan kadınların gözdesi olacak safran, pürüzsüz bir cilde kavuşturacak.

Güneşin zararlı etkilerinden cildi koruyan safran aynı zamanda cilt sağlığı kontrol altına alınır. Düzenli bir şekilde cilde uygulandığında tüm sorunları ortadan kaldırarak kırışıkların oluşmasını engeller, oluşan kırışıkların da azalmasına olanak sağlar.

SAFRAN MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 çay kaşığı safran ile 2 yemek kaşığı sütü karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra soğuması için buzdolabında bekletin. Maskeniz soğuduğunda kıvama gelmeye başlayacaktır. Kıvama geldiğinde ise maskeniz uygulamak için hazırdır. Bir yüz fırçası kullanarak maskenizi tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Yaklaşık 5-10 dakika beklettikten sonra ıslak bir sünger ya da nemli bir havlu ile cildinizi temizleyebilirsiniz