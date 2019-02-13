Ceviz kabuğu ile saç boyama bakın nasıl yapılır!

CEVİZ KABUĞU İLE SAÇ NASIL BOYANIR?



Ceviz kabuğu ile saç boyama yöntemi oldukça eski tarihlere dayanır. Sağlıklı ve hiçbir yan etkisi bulunmayan bu yöntem ile saçlarınızdaki beyazların birçoğunu kapatabilir içeriğindeki birçok vitamin ve minerallerle de saçlarınızı ve saç köklerinizi besleyebilirsiniz.

Günde 3 defa ve haftada 3 kere bir çay bardağı miktarında pamukla uygulayacağınız bu sağlıklı doğal yöntem ile saçlarınızda ki beyazlardan kısa bir sürede kurtulabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU İLE SAÇ BOYAMA TARİFİ



Ceviz kabuğu ile saç boyamak için çatlamış ve olgunlaşmış 3 çorba kaşığı ceviz kabuğunu bir kaseye koyun ve iyice ezin.

Bir cezveye ceviz yapraklarını koyup kaynatın ve ezdiğiniz kabukları bu karışımın içine koyun. Akışkan bir kıvam alan bu karışımı bir kavanoza koyup saklayarak kullanabilirsiniz.