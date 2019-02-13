Cilt yatıştıran havuç serumu tarifi!

Cildimiz, özellikle de yüzümüz hava koşullarından çok hızlı etkilenir. Kış aylarında fazladan özen isteyen cildinizi evde hazırladığınız doğal tariflerle şımartabilirsiniz. Eğer hala cildiniz için doğru nemlendiriciyi bulamadığınızı düşünüyor, dışarıda satılanlara ise pek güvenmiyorsanız ev yapımı havuç serumunu denemenizde fayda var.

HAVUÇ SERUMU TARİFİ

Malzemeler

1/2 su bardağı organik Hindistan cevizi yağı

1/2 su bardağı taze sıkılmış havuç suyu

1/4 bardak aloe vera jeli

AKNELERİ KURUTAN ÇAY TARİFİ

Hazırlanışı:

Bir tencereye Hindistan cevizi yağını ve havuç suyunu koyun. Rengi değişinceye kadar kaynatın. Soğuduktan sonra karışımı süzün ve aloe vera jeli ekleyin.

Karışımı hava almayan bir kavanoza koyun ve çalkalayın. Karışımı bir şişeye alın. Serumunuz hazır! Bu havuç serumunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere yüzünüze uygulayabilirsiniz.

HAVUÇ SERUMUNUN FAYDALARI

Havuç, en iyi cilt koruyuculardan biri olarak bilinir. Aynı zamanda yaşlılık belirtilerini de geciktirir. Hindistan cevizi yağı cildi besler ve tahriş olan bölgeleri onarır. Aloe vera ise gözenekleri temizler, sivilce oluşumunu engelleyerek var olanları da iyileştirir.