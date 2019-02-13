Kuru fırçalama nedir? Kuru fırçalama vücutta nelere iyi gelir?

Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik. Son dönemlerde bir hayli popüler olan kuru fırçalama, kan akışını hızlandırarak cildi tazeliyor. Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor.

KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİ NELERE İYİ GELİYOR?

Kuru fırçalama tekniği, yukarıda da belirttiğimiz gibi kan akışını sağlar. Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder.

Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar. Cildinizin yanı sıra siz de kendinizi yenilenmiş hissedersiniz.

KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

Kuru fırçalama yapmak için öncelikle eczane ya da bir bakım mağazasından bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketelerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.

Kuru fırçalama yaparken bunlara dikkat edin

-Sert bir şekilde fırçalamayın.

-Doğal kılları olan fırçaları kullanın.

-Uçucu yağ kullanın.

-Kuru fırçalamayı alışkanlık haline getirin.

-İşlemi minimum 2 dakika uygulayın.

-Vücudunuzun kuru olduğundan emin olun.

-Fırçalamadan sonra duşa girin.

-Fırçanızı 2 haftada bir sabunlu su ile yıkayın.

-Fırçanızı ıslak bırakmayın.

MAHMURE ÖZEL