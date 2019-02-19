Menopoz dönemi hakkında bilinmesi gerekli 5 madde!

MENOPOZ DÖNEMİ

Kadınların hayatlarındaki önemli dönemeçlerden biri olan menopoz, akıllara sık sık kadınlarda menopoz nedir sorusunu getirir. Adet kanamalarının kesilmesi ve doğurganlığın bitmesini anlatan bu sözcüğün gerçek kelime anlamı ise 'son adet kanaması' demektir.Ortalama olarak 40 yaşlarında kadınlardaki yumurtalıklar, beyinden gelmekte olan ikazlara daha az cevap verirler ki bu döneme 'klimakterium dönemi' denir.

MENOPOZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bir kadın hayatının ortalama üçte biri menopoz döneminde geçmekte olup kadınlarda menopoz yaşı antik çağlardan günümüze kadar fazla bir değişime uğramamış olup dünya genelinde 45 ile 55 civarındadır.

40 yaş öncesi oluşan menopoz durumu erken menopoz olarak tanımlanır. Bu dönem genel anlamda hayatın doğal aşamalarından biridir. Fakat kadınlardaki menopoz döneminin başlamasıyla bazı farklılıklar hayatı derin ve olumsuz bir şekilde etkiler.Bu durum birçok hastalığın oluşmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına sebep olur. Gelişen tıp ile menopozun kadınlar üzerinde yarattığı en aza indirilmeye başlandı. Bu yüzden eskiden olduğu gibi kadınlar menopoz olmalarını seyretmiyorlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menopozla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında kadınlarda menopoz belirtileri hiç şüphesiz büyük yer tutar. Bu dönemde kadınlardaki östrojen hormonun salgısının azalarak buna bağlı olarak da yumurtalamanın azalması veya durması söz konusu. Bu durum, ateş basması, çarpıntı, terleme, halsizlik, depresyon, kemik erimesi, damar sertliği gelişme eğilimi, cinsel ilişki isteksizliği, cinsel organda kuruluk, ağrılı ilişki ve idrar kaçırmaya neden olabilen idrar yollarında atrofi meydana getirir.Ruhsal yönden de belirtiler gösteren menopoz, kolay sinirlenme, uykusuzluk, ruhsal gerginlik, unutkanlık, içe kapanma ve cinsel isteksizlik gibi durumlara neden olur. Fakat bunlar sadece menopoz belirtisi olarak değil, başka hastalıkların habercisi olarak da belirti gösterebilir. Bu tür belirtiler ihmal edilmemeli ve kesinlikle uzman hekime başvurulmalı.

BU DÖNEM NE KADAR SÜRÜYOR?

Oldukça merak unsuru olan kadınlarda menopoz dönemi ne kadar sürer sorusunun tam bir cevabı yok. Her kişide farklılık gösterir. Normal de 3-5 arasında yıl arasında geçer. Fakat bu kişiye bağlı olarak kimi insanda 10 yılda kimi insanda da 1 yılda geçebilir.Menopoz dönemindeki bir kadında kemik kütlesinde azalma olur ve kemik yıkımı artar. Bunun yanı sıra sıklıkla alt üriner sistem enfeksiyonları görülür. Bir diğer yandan en önemli sorunların başında ise kalp ve damar hastalıkları gelir. Bu durum östrojen hormonunun azalması ile alakalıdır.



MENOPOZ DÖNEMİNDE AİLE İÇİNDE SIKINTILAR

Tek başına üstesinden gelmenin oldukça zor olduğu kadınlarda menopoz dönemi sürecinde kişinin çevresindeki kişilere de büyük görevler düşüyor. Bu dönem içerisinde eş ve çocukların anlayışlı olmaları ve kadına yardımcı olmaları oldukça önem taşır. Ki bir kadın bu zorlu süreci yakınlarının yapacağı destek ve teselliler sayesinde kolay atlatabilir.Sonuç olarak kadın, adetten kesilmesi ve doğurganlık özelliğini kaybetmesi dolayısı ile büyük bir sıkıntıya girer ki ayrıca yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntılar bu dönemi oldukça zor hale getirir.