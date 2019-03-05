Elma ve yoğurt birlikte tüketildiğinde öyle bir faydası var ki...

Günlük hayatta severek tükettiğimiz besinleri diyet sırasında hayatımızdan çıkarmak oldukça güç bir durumdur. Peki hem severek yediğimiz, hem de diyette tükettiğimiz yiyecekler yok mu? Elbette var! Elma ve yoğurt beslenme programlarımızda ayrı ayrı tükettiğimiz sevilen iki faydalı besindir. Her iki besin de yağ yakıcı özelliklere sahip olduğundan kilo verme konusunda favori diyet şekli olabilir. Mideye ağır gelmeyen ve tok tutan yoğurdu elma ile beraber tüketerek kısa zamanda kilo verebilirsiniz.