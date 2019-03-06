Keçiboynuzu pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor... İşte yoğurtla tüketilen keçiboynuzunun mucizevi faydaları!

İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını Geleneksel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler…

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR



Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR



Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLER



Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR



Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR



Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.

Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Diş ile kırılması zor olan keçiboynuzu çekirdekleri bu özelliği sayesinde dünyanın en sert çekirdeği seçilmiştir. Bir diğer özelliği ise tüm keçiboynuzu çekirdeklerinin sertlikleri ve ağırlıkları aynıdır. Bu yüzden süsü eşyalarından kullanılır. Ancak toz hale getirilerek de tüketilir. Eski çağlardan beri öğütülüp bitkisel tedavide kullanılan keçiboynuzu çekirdeğinin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor.

PEKİ KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

- Kalsiyum diş ve kemik sağlığı için oldukça önemli bir maddedir. Kalsiyum herkesin bildiği gibi sütte oldukça fazla miktarda bulunur. Ancak keçiboynuzu çekirdeği süte oranla 3 kat daha fazla kalsiyum içerir. Günlük vücudun ihtiyacı olan kalsiyum oranının da yüzde 70'ini karşılar.

- İçerdiği yüksek miktarda fosfor sayesinde vücudun direncini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Tüm hastalıklara karşı vücutta kalkan oluşturan keçi boynuzunu uzmanlar özellikle gelişim çağındaki çocukların ve hamilelerin tüketmesi gerektiğini vurguluyor.

- Çinko minerali bakımından zengin olan keçiboynuzu çekirdeğinin öğütülerek elde edilen tozundan bir kaşığını bir su bardağı sıcak suya koyup tüketildiğinde vücuttaki hormonları düzenler.

- Astım ve nefes darlığı yaşayan kişilerinde doğal ilaç olarak tüketebilir. Yüksek miktarda antioksidan özelliği olan bu besin boğazdaki enfeksiyonlu virüsleri temizler ve akciğerleri rahatlatarak boğazdaki iltihabı balgam olarak atar.

- Sinir hücrelerinin deforme olmasını önleyerek yorgunluğa ve strese iyi gelir. Özellikle keçiboynuzu çekirdeğinden yapılan kahve gün içerisinde yaşanan halsizliği giderir.

- Teknolojik aletlerle vücuda giren radyasyon, gıdalarla ise ağır metal maddeler ve zirai atık ilaçların neden olduğu zararlı maddeleri kısa süreden vücuttan atar.