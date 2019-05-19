Karaciğer yağlanmasını önleyen süper besin! Mucizevi besin kaparinin faydaları saymakla bitmiyor...

Size öyle bir besinden bahsedeceğiz ki ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan bu mucizevi besinkapari. Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen kaparinin faydaları saymakla bitmiyor... Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Kaparinin faydaları nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.5.2019 16:06Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 16:09
Kapari bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunmaktadır.