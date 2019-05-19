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süper ! Mucizevi besin saymakla bitmiyor...

Size öyle bir besinden bahsedeceğiz ki ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan bu mucizevi . Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen saymakla bitmiyor... Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Kaparinin nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.5.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 16:09
Karaciğer yağlanmasını önleyen süper besin! Mucizevi besin kaparinin faydaları saymakla bitmiyor...

bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz bulunmaktadır.

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Karaciğer yağlanmasını önleyen süper besin! Mucizevi besin kaparinin faydaları saymakla bitmiyor...
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