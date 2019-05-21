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Game of Thrones yıldızları güzellik sırlarıyla şaşırtıyor! İşte Game of Thrones yıldızlarının güzellik sırları
Game of Thrones yıldızları güzellik sırlarıyla şaşırtıyor! İşte Game of Thrones yıldızlarının güzellik sırları
2011 yılında başlayan ve byük ilgi gören dizi Game Of Thrones son sezonu olan sekizinci sezon ile ekranlara veda etti. Game of Thrones'un en sevilen yıldızları Emilia Clarke, Sophie Turner ve Natalie Dormer güzellik sırlarıyla şaşırtıyor. Özellikle Game of Thrones'da Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke'ın yaşını duyan inanamıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken yıldızlar bakımlarına özen göstererek bakın nasıl bir program izliyorlar. İşte Game of Thrones dizisinin en sevilen oyuncularının güzellik sırları...
Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:34Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:57
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)
32 yaşındaki yıldızın en önemli güzellik sırrı fitness. Yoğun çekim ve seyahat programında bile egzersizi aksatmayan güzel yıldız bavulunda bir direnç bandı taşıyor.