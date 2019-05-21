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yıldızları güzellik sırlarıyla şaşırtıyor! İşte Game of Thrones yıldızlarının güzellik sırları

2011 yılında başlayan ve byük ilgi gören dizi son sezonu olan sekizinci sezon ile ekranlara veda etti. Game of Thrones'un en sevilen yıldızları , ve güzellik sırlarıyla şaşırtıyor. Özellikle Game of Thrones'da karakterine hayat veren Emilia Clarke'ın yaşını duyan inanamıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken yıldızlar bakımlarına özen göstererek bakın nasıl bir program izliyorlar. İşte Game of Thrones dizisinin en sevilen oyuncularının güzellik sırları...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:57
Game of Thrones yıldızları güzellik sırlarıyla şaşırtıyor! İşte Game of Thrones yıldızlarının güzellik sırları

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

32 yaşındaki yıldızın en önemli güzellik sırrı fitness. Yoğun çekim ve seyahat programında bile egzersizi aksatmayan güzel yıldız bavulunda bir direnç bandı taşıyor.

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Game of Thrones yıldızları güzellik sırlarıyla şaşırtıyor! İşte Game of Thrones yıldızlarının güzellik sırları
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