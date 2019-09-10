Miranda Kerr'in güzellik sırrı şoke etti! İşte ünlülerin şaşırtan güzellik sırları

Ünlüler kamera karşısında bakımlı ve güzel gözükmek için birçok yola başvuruyor. Her ünlünün farklı güzellik sırları bulunuyor. Sevilen ve beğenilen bazı ünlü isimlerin beslenme sırları şaşırtıyor. Eski Victoria Secret modeli Miranda Kerr 36 yaşındaki haliyle güzellik sırrı en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Miranda Kerr'in ve diğer ünlülerin bakım ve beslenme sırları...
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:32Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:06
BEYONCE
Beyonce'nin beslenme programı limon, jalapeno biberi ve wasabi gibi protein ve asidik açıdan zengin gıdalardan oluşuyor.