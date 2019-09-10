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'in sırrı şoke etti! İşte ünlülerin şaşırtan güzellik sırları

Ünlüler kamera karşısında bakımlı ve güzel gözükmek için birçok yola başvuruyor. Her ünlünün farklı sırları bulunuyor. Sevilen ve beğenilen bazı ünlü isimlerin beslenme sırları şaşırtıyor. Eski Victoria Secret modeli 36 yaşındaki haliyle güzellik sırrı en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Miranda Kerr'in ve diğer ünlülerin bakım ve beslenme sırları...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:06
Miranda Kerr'in güzellik sırrı şoke etti! İşte ünlülerin şaşırtan güzellik sırları

BEYONCE

Beyonce'nin beslenme programı limon, jalapeno biberi ve wasabi gibi protein ve asidik açıdan zengin gıdalardan oluşuyor.

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Miranda Kerr'in güzellik sırrı şoke etti! İşte ünlülerin şaşırtan güzellik sırları
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