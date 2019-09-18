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Gece uyurken saçları korumanın 3 yolu

Saçlarınız doğuştan olabilir veya bir sonraki gün için özel bukleler yapmış olabilirsiniz. Ancak sabah uyandığınız zaman saçlarınız birbirine dolaşıyor ve yastığın üzerine yapışan tellerini ayıklamak istemiyorsanız, sizin için çok basit 3 yöntem paylaştık.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:11
Gece uyurken kıvırcık saçları korumanın 3 yolu

İPEK YASTIK KILIFI TERCİH EDİN

Uyurken saçlarımız koca bir gece boyunca yastıkla haşır neşir oluyor. Pamuklu yastıklar kabarmalara ve saçlarda çözülmesi zor düğümlere sebebiyet verir.

Bu kabarmayı ve düğümleri çözmek için de ertesi gün saçlarınızı yıpratıcı bir şekilde taramanız gerekebilir. Özellikle ipek bir yastık kılıfında uyursanız bu tip sorunları önlemiş olursunuz.

TOPUZ YAPARAK UYUYUN

Bukleleri mahvetmeden uyumanın en kolay yolu tepeden bir topuz yaparak yatmak olacak.

DAHA YOĞUN VE KALICI DALGALAR İÇİN SAÇLARINIZI ÖRÜN

Ertesi gün bukleleriniz daha belirgin olsun ve doğal plaj dalgalarınız baş döndürsün istiyorsanız saçlarınızı örerek uyumayı deneyin. Hatta ördüğünüz saçlarınızı tıpkı ikinci önerimizdeki gibi topuz haline getirerek de kalıcılığı arttırabilirsiniz..

Sabah bukleleri bozulmamış saçlarınızla güne başlamaya hazırsınız! Destekleyici ürünlerle saçlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

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Gece uyurken kıvırcık saçları korumanın 3 yolu
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