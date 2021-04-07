Haberler Kadın Haberleri 2021'de Sizi Nelerin Beklediğini Öğreneceksiniz! İşte Çin ve Vedik Astroloji Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:39 Son Güncelleme: 7.4.2021 11:50

2021'de Sizi Nelerin Beklediğini Öğreneceksiniz! İşte Çin ve Vedik Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

2021'de Sizi Nelerin Beklediğini Öğreneceksiniz! İşte Çin ve Vedik Astroloji Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Astrolog ve uzmanlarının destekleriyle hazırlanan dergisi, boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz dolu dolu içeriğiyle tam bir rehber! Ayrıca Vedik Astrolojisi’ne göre burç analizinizi ve 2021’de sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz.

Çin Astrolojisi

Çin burcunuzu ve bu yıl sizi nelerin beklediğini öğrenebilir; "aşk, sağlık, kariyer, finans ve dekorasyon" gibi hayatın önemli alanlarında Çin Astrolojisi yorumlarını okuyarak doğru adımlar atabilir; Türkiye ve dünya ekonomisine dair ipuçlarını alabilirsiniz.

Üstelik şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler kitapçığı da hediye!

Vedik Astrolojisi

Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen Vedik Astroloji'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizlerin yer aldığı dergimiz yıl sonuna kadar size ışık tutacak.

Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için Ayurvedik felsefesiyle tanışacağınız derginin, "Ayurvedik Lezzetler" adlı hediye kitapçığındaki tarifleri de deneyebilirsiniz.

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2021'de Sizi Nelerin Beklediğini Öğreneceksiniz! İşte Çin ve Vedik Astroloji Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
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