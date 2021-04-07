2021'de Sizi Nelerin Beklediğini Öğreneceksiniz! İşte Çin ve Vedik Astroloji Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Çin Astrolojisi
Çin burcunuzu ve bu yıl sizi nelerin beklediğini öğrenebilir; "aşk, sağlık, kariyer, finans ve dekorasyon" gibi hayatın önemli alanlarında Çin Astrolojisi yorumlarını okuyarak doğru adımlar atabilir; Türkiye ve dünya ekonomisine dair ipuçlarını alabilirsiniz.
Üstelik şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler kitapçığı da hediye!
Vedik Astrolojisi
Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen Vedik Astroloji'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizlerin yer aldığı dergimiz yıl sonuna kadar size ışık tutacak.
Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için Ayurvedik felsefesiyle tanışacağınız derginin, "Ayurvedik Lezzetler" adlı hediye kitapçığındaki tarifleri de deneyebilirsiniz.