Ahlat'ta açılan 69 kursa 582 kişi katılıyor

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ilçede düzenlenen okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde okuma-yazma kursları açılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde açılan okuma-yazma kurslarını Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Akgün ile birlikte ziyaret eden Müdür Özden, kurs faaliyetlerini yerinde inceledi.

Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür Özden, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin startını verdiği okuma- yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezimizde ve köylerimizde, Ahlat Halk Eğitim Merkezi ile birlikte alan taramaları yapılarak okuma yazma bilmeyen 973 kişiye ulaşılmıştır. Bu kapsamda bazı okullarımızda ve halk eğitimi merkezimizde okuma yazma kursları açtık. Toplamda 69 kurs açılmış olup 104 erkek ve 478 bayan olmak üzere 582 kişi kurslarımızda okuma yazma öğreniyor. Talep edilmesi halinde kurslar açıp öğretmen görevlendirmelerimizi anında yapabiliriz. Okuma yazma kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin çalışma kitabı ve benzeri ihtiyaçları halk eğitim merkezimizce karşılanmaktadır. 14 yaş ve üstü okuma yazma sorunu olan herkesi okullarımıza ve halk eğitim merkezimize bekliyoruz" dedi.

İlçede okuma-yazma eğitimi alan kursiyerler ise, kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiler.

