Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Fikret Orman’a Vanlılardan tam destek

’a lılardan tam destek

İstanbul’daki lı İş insanlarının oluşturduğu, Van BJK Güç Birliği Platformu, olağanüstü kongrede Orman’a destek olmak üzere salondaki yerini alacak.

Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 11:28
Fikret Orman’a Vanlılardan tam destek

Beşiktaş'ın 15-16 Eylül tarihlerinde yapacağı Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Başkan 'a İstanbul'daki lı iş insanlarının kurduğu Van Beşiktaşlılar Derneği'nden tam destek.

Nisan Ayında Kurulan derneğin Mayıs ayında yapılan açılışına katılan Başkan Fikret Orman, kentte büyük coşku ile karşılanmış ve Van'ı adeta bayram yerine çevirmişti. Başkan Orman'ın bu jesti dernek yönetimi tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Van Beşiktaşlılar Derneği de, kalabalık bir grupla Cumartesi ve Pazar günü yapılacak kongrede salondaki yerini alacak ve Orman'ın en büyük destekçisi olacak.

AKATLAR SPOR KOMPLEKSİ'NDE

Derneğin, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve Van Beşiktaşlılar Derneği Onursal Başkanı Zeki Alpay ile yönetim Kurulu Üyesi Şule Gökırmak önderliğindeki İstanbul'daki Vanlı İş insanlarının oluşturduğu; Sabri Gül, Tekin Perihan, Ahmet Şengül, Büşra Gül, Kadir Yüzbaşıoğlu, İsmail Altun, Şükrü Sipahioğlu, Ferhat Pazarbaşı, Nizamettin Ağar, Alpay Şenol, Mücahit Gül, Necip Ulugöl, İsmet Tan, Saffet Kürüm gibi önemli isimlerin yer aldığı Vanlı grup, Orman'a destek olmak amacıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi'ndeki yerlerini alacaklar.

Beşiktaş'tan Japon açılımı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikret Orman’a Vanlılardan tam destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN