Fikret Orman’a Vanlılardan tam destek

Beşiktaş'ın 15-16 Eylül tarihlerinde yapacağı Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Başkan Fikret Orman'a İstanbul'daki Vanlı iş insanlarının kurduğu Van Beşiktaşlılar Derneği'nden tam destek.

Nisan Ayında Kurulan derneğin Mayıs ayında yapılan açılışına katılan Başkan Fikret Orman, kentte büyük coşku ile karşılanmış ve Van'ı adeta bayram yerine çevirmişti. Başkan Orman'ın bu jesti dernek yönetimi tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Van Beşiktaşlılar Derneği de, kalabalık bir grupla Cumartesi ve Pazar günü yapılacak kongrede salondaki yerini alacak ve Orman'ın en büyük destekçisi olacak.

AKATLAR SPOR KOMPLEKSİ'NDE

Derneğin, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve Van Beşiktaşlılar Derneği Onursal Başkanı Zeki Alpay ile yönetim Kurulu Üyesi Şule Gökırmak önderliğindeki İstanbul'daki Vanlı İş insanlarının oluşturduğu; Sabri Gül, Tekin Perihan, Ahmet Şengül, Büşra Gül, Kadir Yüzbaşıoğlu, İsmail Altun, Şükrü Sipahioğlu, Ferhat Pazarbaşı, Nizamettin Ağar, Alpay Şenol, Mücahit Gül, Necip Ulugöl, İsmet Tan, Saffet Kürüm gibi önemli isimlerin yer aldığı Vanlı grup, Orman'a destek olmak amacıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi'ndeki yerlerini alacaklar.