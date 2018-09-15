Beşiktaş'tan Japon açılımı

Beşiktaş Kulübü, Japon medya şirketi Mainichi- Sponichi Grup ile Vodafone Park'ta düzenlenen törenle iş birliği anlaşması imzaladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Fikret Orman, "Japonya bizim önemli hedef pazarlarımızdan birisi. Mainichi, uluslararası büyümesini sağlayacak ve spor merkezli dijital yatırımların olduğu bir oluşumu başlatıyor. Bunun ilk projesi bizim iş ortaklığımız olacak. Amacımız Beşiktaş'ı önce Japonya'ya tanıtmak, sonra uluslararası anlamda çok bilinen bir marka haline getirmek" dedi.

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN YIL DÖNÜMÜ

Japon medya şirketi hakkında bilgi veren Orman, "Mainichi'nin 147 yıllık geçmişi var. Japonya'nın en eski gazetesi, 50'ye yakın şirketi olan dev bir medya grubu. 250'den fazla temsilci ofisi ve günde 10 milyonun üzerinde tirajı var" ifadelerini kullandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16 Eylül 1890'da Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin geçirdiği kazanın yıl dönümünde bir araya geldiklerini hatırlatan başkan Orman, bu olayın iki halkı birbirine yakınlaştırdığını söyledi ve kazada hayatını kaybeden askerlere rahmet diledi.

KAĞIDINDAN BİTKİ YEŞEREN GAZETE!

Çevreci gazete olarak adlandırılan Mainichi Shimbunsha toprakla buluştuğunda yeşerip çeşitli bitkilere dönüşüyor. Bunu gazetenin geri dönüştürülmüş ham maddesinin içine tohum koyarak yapıyorlar. Kullanılan mürekkep ise sebze kaynaklı ve yeşeren bitkiler için gübre vazifesi görüyor.

KAGAWA ALMANYA'DA KALMAK İSTEDİ

Fikret Orman, Borussia Dortmund forması giyen Japon milli futbolcu Shinji Kagawa ile transfer döneminde ilgilendiklerini belirterek, "Oyuncu Almanya'dan ayrılmak istemedi. Ailevi nedenlerden dolayı olmadı bu transfer. Zaman içinde bütün takımlarımızda Japon menşeili oyuncuları görmek isteriz" diye konuştu.



GÖZLER LJAJIC'TE

Süper Lig'deki son iki maçında Antalya'ya yenilip, Bursa ile berabere kalan Beşiktaş, bu akşam evinde ağırlayacağı Yeni Malatya'yı geçerek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi gözler, siyahbeyazlı takımın yeni 10 numarası Adem Ljajic'te olacak. İkinci yarıda görev alması beklenen Sırp futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkacak



KONGRE MARATONU

Beşiktaş'ta olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu bugün yapılacak. Kongrede yönetim kurulu sayısının 8 as ve 5 yedek olarak revize edilmesi oylanacak. Ayrıca divan kurulunun çalışma şekliyle ilgili değişiklikler karara bağlanacak. Siyah-beyazlı kulüpte yarın ise olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Başkan Fikret Orman, genel kurula tek aday olarak girecek.