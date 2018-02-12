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Karia Suresi Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

Kari'a Suresi Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi. Mekke'de, Kureyş Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan Kur'an Suresi 11 ayettir. Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 15:25
Karia Suresi Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı Devamı

Kari'a Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Kari'a Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)...
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!

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Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı 26.03.2018 Yaşam
Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
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