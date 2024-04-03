Son dakika: Malatya Doğanşehir’de 4.5’lik deprem!

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.