Son dakika: Malatya Doğanşehir’de 4.5’lik deprem!

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.
SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video
"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez üssü Malatya / Doğanşehir ilçemiz olan 4.5 büyüklüğündeki #deprem'den etkinliklenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-03
Saat:10:48:14 TSİ
Enlem:38.03944 N
Boylam:37.67889 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/mROYQUaIss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi