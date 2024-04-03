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Haberler Keşfet Haberleri Son dakika: Malatya Doğanşehir'de 4.5’lik deprem!
Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:57 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:21

Son dakika: Malatya Doğanşehir'de 4.5’lik deprem!

Malatya Doğanşehir’de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan deprem ile ilgili açıklama geldi...

Son dakika: Malatya Doğanşehir’de 4.5’lik deprem!

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez üssü Malatya / Doğanşehir ilçemiz olan 4.5 büyüklüğündeki #deprem'den etkinliklenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

"AFAD SAHADA"
Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir merkezli 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi...

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Son dakika: Malatya Doğanşehir'de 4.5’lik deprem!
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