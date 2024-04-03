SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video

Son dakika haberi: Malatya Doğanşehir’de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan da deprem ile ilgili açıklama geldi...