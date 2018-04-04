Bayrampaşa'da Kudüs gecesi

Program Genç Pusula öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'le başladı. Dernek Başkanı Savaş Kabaoğlu'nun selamlama konuşmasının ardından dernek faaliyetlerinin tanıtıldığı film gösterildi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" isimli sinevizyon gösterildi. Genç Pusula öğrencileri Kudüs tarihini ve öncü ve önder şahsiyetlerin anlatıldığı sunumu sergiledi. Sunumda bir gurup öğrenci Kudüs tarihini seslendirirken, bir kısmı da Selahattin Eyyubi, Abdulhamid Han, İzzettin Kassam ve Şeyh Ahmet Yasin'i oynadı.

KUDÜS İSİMLİ ŞİİRİ YORUMLADILAR

Daha sonra pusula çocuk erkek öğrencileri Cengiz Numanoğu tarafından kaleme alınan Mescid-i Aksa ve Nazir Kabbani'ye ait Kudüs isimli şiiri yorumladılar. Öte yandan Pusula Çocuk Kulübü kız öğrencileri bir gün tekrar birlik ve beraberlik içerisinde ayağa kalkacak olan Ümmet Coğrafyasının bugününü anlattı. Pusula Çocuk Kulübü erkek öğrencileri konunun devamı olarak Kuran-ı Kerimden ayetler, hadisler ve öncü şahsiyetlerin sözleri ile sahne aldılar. Program bayrak gösterisi ve Kudüs'ün kurtuluşu için dua ile sona erdi.