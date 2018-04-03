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'da lale devri!

Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılında bu yana gerçekleştirdiği nin 13'üncüsü-1-30 Nisan tarihleri arasında başlıyor. Festival, şehrin rengarenk bahçeleri, meydanları ve caddelerine dikilen 125 farklı türde toplam 30 milyon lalenin göz alıcı güzelliğiyle taçlanıyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 10:32
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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13. İstanbul kapsamında, bu yıl da şehir baştan ayağa laleyle bezedi. ile Göztepe 60. Yıl Parkı renkli etkinliklere sahne olacak. Lalesiyle buluşan İstanbul'un görsel şöleni, müzikle şenlenecek. Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ve Üniversitelerararsı Plaj Futbolu Turnuvası gibi spor etkinlikleri de festival kapsamında gerçekleştirilecek.

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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI SULTANAHMET'TE

'un sembolü lale, festival kapsamında bir kez daha geleneksel kültürümüzle buluşuyor. İstanbul kapsamında lale, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilmek ilmek halıya dokunuyor. Dünyada ilk kez İstanbul'da uygulanan laleden halı motifi, su kültüründe lale yetiştiriciliği yöntemiyle yapılıyor. 11 Nisan'da Sultanahmet Meydanı'nda dördüncü kez İstanbullularla buluşacak lale halısı, toplam 1.734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.

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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!
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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

İSTANBUL'UN FARKLI YERLERİNE 125 FARKLI TÜRDE 30 MİLYON LALE DİKİLDİ

'un parklarına, korularına, meydanlarına ve cadde kenarlarına bu yıl 125 ayrı türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikildi. Gülhane Parkı'na 49 farklı türde 2 milyon 250 bin adet, 'na 125 farklı türde 3,5 milyon adet, Yıldız Korusu'na 45 farklı türde 500 bin adet, Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı'na 167 farklı türde 500 bin adet soğanlı bitki, Beykoz Korusu'na 25 farklı türde 300 bin adet, Göztepe 60. Yıl Parkı'na 100 farklı türde 1 milyon 657 bin 500 adet, Büyük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 950 bin adet, Küçük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 850 bin adet, Fethipaşa Korusu'na 30 farklı türde 300 bin adet, Hidiv Çubuklu Korusu'na 30 farklı türde 900 bin adet, Gözdağı Korusu'na 20 farklı türde 500 bin adet lale dikildi.

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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

LALE HEYKELLERİ DE EMİRGAN KORUSU'NDA

'un en güzel sembollerinden olan lale, 13. İstanbul kapsamında sanatçıların yaptığı lale heykellerinde hayat buluyor. Birbirinden renkli lale heykelleri, 'nda İstanbulluları bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla 2005 yılında başlattığı İstanbul Lale Festivali'nin 13'üncüsü, pek çok etkinliği İstanbullularla buluşturacak.

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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

Festival, gün boyunca süren konserlerin enerjisiyle bir başka yaşanacak. Yerli müzik gruplarının vereceği konserler, baharın sıcaklığını yaşatacak, etkinliklere neşe ve eğlence katacak. ile Göztepe 60. Yıl Parkı'ndaki performanslar, 1-30 Nisan arası her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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'da lale devri!
İstanbul'da lale devri!

13. 'nde özellikle geleneksel sanata ve sanatçılara özel bir yer ayrıldı. En özel sanatlarımızdan ebru, lale olarak bir kez daha canlanacak. Festival süresince ressamların ve kaligrafi sanatçılarının performansları ile cam üfleme sanatının incelikleri İstanbulluların beğenisine sunulacak.

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