İstanbul'da lale devri!

İSTANBUL'UN FARKLI YERLERİNE 125 FARKLI TÜRDE 30 MİLYON LALE DİKİLDİ

İstanbul'un parklarına, korularına, meydanlarına ve cadde kenarlarına bu yıl 125 ayrı türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikildi. Gülhane Parkı'na 49 farklı türde 2 milyon 250 bin adet, Emirgan Korusu'na 125 farklı türde 3,5 milyon adet, Yıldız Korusu'na 45 farklı türde 500 bin adet, Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı'na 167 farklı türde 500 bin adet soğanlı bitki, Beykoz Korusu'na 25 farklı türde 300 bin adet, Göztepe 60. Yıl Parkı'na 100 farklı türde 1 milyon 657 bin 500 adet, Büyük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 950 bin adet, Küçük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 850 bin adet, Fethipaşa Korusu'na 30 farklı türde 300 bin adet, Hidiv Çubuklu Korusu'na 30 farklı türde 900 bin adet, Gözdağı Korusu'na 20 farklı türde 500 bin adet lale dikildi.