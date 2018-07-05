Prenses Diana'nın hayatı müzikal oluyor!

ABD'de bir tiyatro grubu Prenses Diana'nın hayatını müzikal olarak sahneye uyarlamaya hazırlanıyor.

Oyuncu seçimleri ve provaları devam eden yapım, Diana'nın 1981'de İngiltere Prensi Charles ile evlenip 20'li yaşlardaki hayatını sahneleyecek.

ŞUBAT 2019'DA...

Müzikalin Şubat 2019'da sahnelenmesi bekleniyor.

PRENSES DIANA KİMDİR?

Aristokratik bir aileden gelen Prenses Diana, 1 Temmuz 1962'de İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Ailesinin her iki tarafın da köklü bir soy ağacına sahip olması, Prenses Diana'nın köklerinde 2. Charles, John Egerton ve ünlü Hollywood yıldızlarından Audrey Hepburn gibi isimlerin yer almasına neden olmuştur.

DÜĞÜNÜ....

Masalsı bir düğünle evlenen Prens Charles ve Lady Diana, 29 Temmuz 1981 tarihinde düğünlerini yapmıştır. Düğün için harcanan para miktarı o zamanın gündemini bir hayli meşgul etmiştir. Öyle ki, bu düğün dünyanın en pahalı kraliyet düğünleri arasında başı çekecek niteliktedir. Düğünde ikram edilen pastanın maliyeti bile milyon dolarlar ile ifade edilmekte ve düğün pastası dünyanın en pahalı pastaları arasında ilk sıralardadır.

ÖLÜMÜ

Prens Charles ile boşandıktan sonra Dodi Al Fayed ile olan ilişkisine başlamıştır. Beraber çıktıkları bir tatil dönüşü şoförlerinin de bulunduğu arabayla kaza yapmış ve bu kazada üçü de hayatını kaybetmiştir. Birçok kişiye göre bu bir suikast olarak nitelendirilmiştir. Kraliyet ailesine göre yakışmayacak yaşam tarzına sahip olan Diana'nın artık kraliyete daha fazla zarar vermemesi gerektiği yapılan yorumlar arasında yer almaktadır.