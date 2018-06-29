Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Bu hafta vizyona giren filmler (29 Haziran 2018)

Bu hafta vizyona giren filmler (29 Haziran 2018)

Bu hafta vizyona girenlerde yabancı filmler hakim oluyor. Sevdiklerinizle hem keyifle izleyebileceğiniz hem vaktinizi değerlendirebileceğiniz birbirinden güzel filmler bu hafta vizyona giriyor. Peki de neler var? İşte size bu hafta vizyona girecek filmler ve bu hafta vizyona girecek filmlerin fragmanları...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 16:22
Bu hafta vizyona giren filmler (29 Haziran 2018)

KAÇIŞ PLANI 2: HADES FİLM ÖZETİ

Kaçış Planı 2'de, Ray Breslin'in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta vizyona giren filmler (29 Haziran 2018)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN