Bahaettin Karakoç’a veda bugün

Türk edebiyatında, "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç
, Kahramanmaraş
'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'Mihriban' türküsünün sözlerini yazan, 2012'de kaybettiğimiz Abdürrahim Karakoç'un kardeşi olan şair, yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'nda önceki gün kitaplarını imzaladı. Karakoç evde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Karakoç bugün öğlen vakti Kahramanmaraş Ulu Cami'de düzenlenecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda aile mezarlığında defnedilecek.