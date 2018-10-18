Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Bahaettin Karakoç’a veda bugün

’a veda bugün

SABAH Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Bahaettin Karakoç’a veda bugün
Türk edebiyatında, "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair , 'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'Mihriban' türküsünün sözlerini yazan, 2012'de kaybettiğimiz Abdürrahim Karakoç'un kardeşi olan şair, yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'nda önceki gün kitaplarını imzaladı. Karakoç evde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Karakoç bugün öğlen vakti Kahramanmaraş Ulu Cami'de düzenlenecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda aile mezarlığında defnedilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahaettin Karakoç’a veda bugün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN