Preveze Deniz Savaşı önemi ve sonuçları nelerdir?

Üniversite giriş sınavında, KPSS'de ve farklı sınavlarda Preveze Deniz Savaşı önemi ve sonuçları sık sık sorulur. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Preveze Deniz Savaşları hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI NEDENLERİ

Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ni tamamen hakimiyeti altında tutmak istemesi

Alman İmparatoru Şarlken ile Venediklilerin Osmanlı'nın denizlerdeki üstünlüğünü sona erdirmek istemesi

Coğrafi olarak önemli bir konuma sahip Korfo Adası'nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması

PREVEZE DENİZ SAVAŞI SONUÇLARI

Bu savaş sonucunda Akdeniz, bir Türk golü haline geldi ayrıca Akdeniz tamamıyla Osmanlı Devleti kontrolüne girdi.

Suriye ve Mısır gibi yerlerin deniz güvenliği sağlanmış oldu.

Venedikliler, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemek durumunda kaldılar.

Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'deki en güçlü donanma haline gelmiştir.