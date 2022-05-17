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Haberler Fotohaber Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:21

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Preveze Deniz Savaşı Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en önemli donanma savaşlarından birisidir. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında gerçekleşen bu harp, tarih derslerinde sıklıkla işlenen ve sınav sorularında mutlaka öğrencilerin karşısına çıkan konulardandır. Akdeniz'deki egemenliğin yönünü değiştiren Preveze Deniz Savaşı nedenleri nelerdir? Preveze Deniz Savaşı'nı kim kazandı? Bu soruların yanıtlarını ve Preveze Deniz Savaşı ile ilgili merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz sularındaki konumunu ve egemenliğini belirleyen Preveze Deniz Savaşı Türk ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutanlığında yürütülen Preveze Deniz Savaşı tarihi, önemi ve tarafları hakkında detaylı bilgiler…

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Preveze Deniz Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Preveze Deniz Savaşı'nın Osmanlı donanması ile Haçlı birliklerinin arasında yaşanmış bir deniz savaşıdır. Akdeniz'de üstünlük elde etmeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun donanmasının başına kaptan-ı derya olarak Barbaros Hayrettin Paşa'nın geçmesi ile Avrupa devletleri ile yaşanan deniz savaşları yoğunlaşmıştır.

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Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanmasının Balear, Venedik ve Girit'in birçok kalesiyle adalarına ulaşması Avrupa devletlerini rahatsız etmiş ve Türk birliklerine karşı birleşme düşüncesine kapılmalarına sebep olmuştur. Karadaki savaşlarda haliyle galibiyet yaşayan Avrupalı ülkeler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Ege Denizinde tamamen üstünlük kurması ve Venedik'in Ege'de hiç bir kalede hakimiyeti kalmaması üzerine Venedik, Floransa, Malta, Ceneviz, İspanya ve Portekiz birlikleri ile Haçlı donanmasını kurmuştur.

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Oluşturulan Haçlı donanmasının başına Andrea Dona getirilmiştir. Osmanlı'nın Ege ve Akdeniz'deki hâkimiyetini engellemek için bu donanma rotayı Osmanlı İmparatorluğu'na çevirmiştir. 602 gemiden oluşan Haçlı donanması Preve kalesini kuşatmış ve bombalaya başlamıştır. Bu sırada Barbaros Hayrettin Paşa İstanköy Körfezi'nde idi, vaziyeti öğrenir öğrenmez 20 parçadan oluşan donanma birliğiyle Turgut Reis'i Preveze'ye göndermiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanmasının sağ kanadında Salih Reis sol kanadında ise Seydi Ali Reis kumandanlık etmiştir. Toplamda 122 gemiden oluşan Osmanlı donanması ile karşı karşıya gelen Haçlı donanması çetin bir durumla karşı karşıya gelmiş ve 130 gemisi etkisiz hale gelmiştir. 27 Eylül 1538 tarihinde hezimete uğrayan Haçlı donanması geri çekilmek zorunda kalmış ve yenilgiye uğramıştır. Bu deniz muharebesi Osmanlı tarafından elde edilen büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Preveze Deniz Savaşı'nın Önemi

Preveze Deniz Savaşı Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi, Osmanlı donanmasının denizlerdeki üstünlüğü, Akdeniz'deki deniz seyahatlerinin ve ticaretin güvenli bir hale gelmesi, Avrupa ülkelerinin desteklediği korsanlığın son bulması ve Kuzey Afrika'daki Müslüman devletlerinin Haçlı tehditlerinden kurtulması açısından çok önemli bir savaştır. Günümüzde her yıl 28 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaktadır.

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