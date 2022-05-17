Preveze Deniz Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Preveze Deniz Savaşı, Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Oluşturulan Haçlı donanmasının başına Andrea Dona getirilmiştir. Osmanlı'nın Ege ve Akdeniz'deki hâkimiyetini engellemek için bu donanma rotayı Osmanlı İmparatorluğu'na çevirmiştir. 602 gemiden oluşan Haçlı donanması Preve kalesini kuşatmış ve bombalaya başlamıştır. Bu sırada Barbaros Hayrettin Paşa İstanköy Körfezi'nde idi, vaziyeti öğrenir öğrenmez 20 parçadan oluşan donanma birliğiyle Turgut Reis'i Preveze'ye göndermiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanmasının sağ kanadında Salih Reis sol kanadında ise Seydi Ali Reis kumandanlık etmiştir. Toplamda 122 gemiden oluşan Osmanlı donanması ile karşı karşıya gelen Haçlı donanması çetin bir durumla karşı karşıya gelmiş ve 130 gemisi etkisiz hale gelmiştir. 27 Eylül 1538 tarihinde hezimete uğrayan Haçlı donanması geri çekilmek zorunda kalmış ve yenilgiye uğramıştır. Bu deniz muharebesi Osmanlı tarafından elde edilen büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.