Teröristlerin yaktığı Ziya Gökalp Müzesi onarıldı

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü PKK yandaşları, Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle Güneydoğu'nun birçok kentinde evler, iş yerleri ve tarihi binaları yakarak yağmaladı. Teröristlerin hedeflerinden biri de Diyarbakırlı yazar ve fikir adamı Ziya Gökalp'ın doğduğu ve yaşadığı evdi.

Sur İlçesi'nde Melik Ahmet Semti'nde bulunan ve 1956 yılında müzeye dönüştürülen Ziya Gökalp Müzesinin güvenlik görevlilerini rehin alan teröristler, 20 etnografik eserden 9'unu yağmalarken, 11'ine de zarar verdi. Yağmalanan 9 eser, yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Yine Ziya Gökalp'in yazdığı kitapların bulunduğu kütüphanede teröristler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

CUMHURBAŞKANI AÇACAK

Kentin teröristlerden temizlenmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle müzenin restorasyonuna başlandı.

2 milyon lira harcanan ve 4 yıl süren restore çalışmalarının ardından tarihi Ziya Gökalp Müze binası, teşhir için en son teknoloji ile donatılmış şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi. Ziyaretçi ağırlamaya başlayan müzenin resmi açılışının, gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.