Son dakika haberi: 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananların tam listesi

Tüm dünyada merakla beklenen 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film "En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı. Ödüllerin sahipleri belli oldukça sabah.com.tr'de olacak...

İşte Oscar Ödülleri 2019 organizasyonunda kazananların tam listesi...