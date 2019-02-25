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Son dakika haberi: 2019 'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananların tam listesi

Hollywood'dan son dakika haberi geldi... En büyük sinema ödülü organizasyonu olan 'nin bu seneki sahipleri merakla bekleniyordu. Hollywood'da düzenlenen görkemli törende 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) sahiplerini buldu. 'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Oscar Ödüllerini kazanan isimler ve filmler arasında oldukça sürpriz isimler var. En İyi Film ödülü favori gösterilen ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde 'a verildi. Ancak En iyi erkek oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody filminin Malek'ine verildi. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar tam liste..

Giriş Tarihi: 25.2.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 09:37
Son dakika haberi: 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananların tam listesi

Tüm dünyada merakla beklenen 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film "En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı. Ödüllerin sahipleri belli oldukça sabah.com.tr'de olacak...

İşte Oscar Ödülleri 2019 organizasyonunda kazananların tam listesi...

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Son dakika haberi: 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananların tam listesi
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