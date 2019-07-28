Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayata veda etti. Bir süredir hastanede tedavisi süren Gülhan, taburcu edildiği evinde dün hayatını kaybetti. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, usta oyuncunun vefatı "Değerli oyuncu meslektaşımız Yalçın Gülhan'ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyuruldu. Yalçın Gülhan'ın cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camisi'nden ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, pek çok tiyatro oyunu ve dizide rol almıştı.