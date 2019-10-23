Sinemada neşeli günler

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Sinema yapımcıları ile salon işletme sahipleri arasında yaşanan ve 'mısır savaşları' olarak nitelendirilen kriz bakanlığın devreye girmesiyle çözüldü. Yeni Sinema Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" dün yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte yürürlüğe girdi. İşte o düzenlemeler:Düzenleme ile sinema izleyicileri tarafından sıklıkla şikâyet konusu edilen reklam süreleri 10 dakika ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtımına imkan sağlayan fragmanların film öncesinde en az 3 dakika gösterimi zorunlu hale getiriliyor.Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda "mısır savaşları" olarak bilinen sorun yönetmelikte yer alan "Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz" düzenlemesi ile son buluyor. Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak.Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde "Belirli yaş ve üzeri bileti", "Engelli bileti", "Şehit yakını ve gazi bileti", "Halk günü bileti", "İnternet bileti", "Kamu meslek grubu bileti", "Öğrenci bileti" ve "Sabah seansı bileti" türlerinde indirim yapabilecek. Sinema seyircisinin büyük rağbet gösterdiği halk günü bundan böyle haftada iki gün olarak uygulanabilecek.Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde "Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+" olarak yeniden düzenlendi.Sinema salonu işletmecilerinin gösterilen filmleri ve sinema biletlerini Kültür Bakanlığı'na iletmeleri zorunlu hale getirildi. Bu sayede bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlanırken paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanacak. Ayrıca elde edilen istatistikler sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde kullanılacak, sektörel planlamada önemli bir kaynak olacak.