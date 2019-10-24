Kuran Dersi’ne de rekor fiyat

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in eserleri ses getirmeye devam ediyor. Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Dersi' adlı eserinin de aralarında bulunduğu Necd Koleksiyonu önceki gün Sotheby's müzayede evinin Londra'da düzenlediği müzayede de satışa çıktı. 3 milyon sterlinden satışa çıkan 1890 tarihli eser, 4 milyon 640 bin sterline, (yaklaşık 35 milyon liraya) alıcı buldu. Bursa'daki Yeşil Cami önünde resmedilen 80x60 ölçülerindeki eserde iki erkek yüz yüze dururken, elinde açık tuttuğu kitapla ayakta kuran dersi veren kişinin hoca, oturanın da öğrenci olduğu tasvir ediliyor.







Osman Hamdi Bey'in Viyana Dorotheum Sanat Galerisi'nde müzayedeye çıkan 'İstanbul Hanımefendisi' adlı eseri de 1.5 milyon euro'ya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

Osman Hamdi Bey'in geçen ay sonunda "Kuran Okuyan Kız" tablosu 6.3 milyon sterlin yaklaşık 44 milyon liraya satılarak en pahalı Türk resmi unvanı kazanmıştı. Eserin Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından satın alındığı açıklanmıştı.

Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu

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