Tahran’dan “Sinema Verite”yle festival atağı

İran'da her yıl gerçekleştirilen uluslararası belgesel film festivali 'Sinema Verite'nin 13.'sü başkent Tahran'da resmen başlıyor. 9-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin uluslararası yarışma bölümüne 100'ün üstünde ülkeden 6000'den fazla çalışma gönderildi. Yarışacak filmlerin kesinleştiği festivalin İran ayağında ise 687 belgesel film değerlendirildi.

HANGİ ÜLKE KAÇ FİLMLE TEMSİL EDİLECEK ?

Beş kıtadan filmlerin yarışacağı festivalde, aralarında Almanya ve Fransa'nın da olduğu 39 ülkeden belgesel filmler gösterilecek. 39 ülkeden gönderilen 55 film arasında Alman belgeselciler 8 filmle ilk sırayı alıyor. Fransa ise 7 filmle onu takip ediyor. Amerika ve İtalya 6 film, Hollanda, Katar, Norveç ve Litvanya 3'er filmle katılırken, İngiltere, Rusya, İspanya, Polonya, Türkiye, Mısır, Sırbistan, Afganistan, Avusturya ve Macaristan ikişer filmle yarışmaya dahil olacaklar. Belçika, Arjantin, İrlanda, Japonya, İsviçre, Sudan, İsveç, Ukrayna ve Somali ise birer filmle yarışacaklar. Sinema Verite'nin 13. Festivali'nin yöneticisi ise Mohammad Hamidi Moghadam ilan edildi.

HER METRAJDAN BELGESEL FİLM VAR

Uzun metrajlı (+70), orta metrajlı (40-70), ve kısa metrajlı belgesel filmlerin (-40) yarışacağı festivalin ulusal ve uluslararası bölümleri dışında, "Bir Festivalin Aynası: Millenium Uluslararası Belgesel Film Festivali", "Portreler", "Özel gösterimler", "Retrospektifler" de yer alacak. Festivalde ayrıca daha önce Locarno, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA), Hot Docs Kanada Uluslarası Belgesel Film Festivali, Karlovy Vary ve Visions du Réel gibi birçok festivalden ödül almış filmler de izlenebilecek.

GENÇ BELGESELCİLERE YÖNELİK WORKSHOPLAR

Festivalde aynı zamanda uluslararası birçok önemli belgeselcinin katılımıyla, gençlerin ufkunu açarak daha etkili belgeseler yapmasını sağlayacak workshoplar da yer alacak. Worksopların amaçları arasındaysa gençler için üst düzey belgeselcilerle tanış olma şansı yaratmak olduğu kadar uluslararası araştırmaların ve karşılıklı ilişkilerin genişletilmesi de bulunuyor.

FARKLI BÖLÜMLER ÜSTÜN YÖNETMENLER

MIRROR OF FESTIVAL BÖLÜMÜ

"Festivalin Aynası" bölümü 21. yy insanının karşılaştığı sorunlar ve zorlukları vurgulayan belgeselleri içeriyor. Günümüz sorunlarına var gücüyle dikkat çeken ve yüksek kaliteli filmlerin yapımcıları olan bağımsız belgesel film yönetmenlerini de destekliyor. Bu yıl ayrıca Belçika Milenyum Festivali'nden 7 film Cinema Verite'de izleyicilerin beğenisine sunulacak. Milenyum Festival'in Sanat Yönetmeni Zlatina Rousseva da festivalin bu bölümünde katılımcı olacak.

"Mirror of Festival"de, Almanya Bernadett Tuza-Ritter tarafından yönetilen "A Woman Captured"ın yanı sıra Andrés Lübbert tarafından yönetilen "The Color of the Chameleon" yer alacak. Arjantin, Tato Morena yönetiminde 'Arreo", Fransa Claire Billet & Olivier Jobard tarafından "Heart of Stone", İrlanda, Frankie Fenton imzalı "It's Not Yet Dark", Avusturya ise Christian Krönes, Florian Weigensamer yönetiminde "Welcome to Sodom" ile yer alacak.

ÖZEL GÖSTERİMLERDE NE VAR?

"Özel Gösterimler" sekmesinde ise Fransa Lech Kowalsk tarafından çekilen 'BLOW IT TO BITS" ile yarışırken İtalya, Brunella Filì'nin "Bottoms Up" çalışmasıyla, Makedonya, Ljubomir Stefanov ve Tamara Kotevska yönetimindeki "Honeyland", Hollanda, Sergei Loznitsa'nın çektiği "State Funeral", İspanya, Javier Corcuera'nın yönettiği "The Journey of Javier Heraud" ve Valentina Primavera yönetimindeki "Una Primavera" filmi de Avusturya, Almanya ve İtalya üçlüsü için yarışacak.

PORTRELER BÖLÜMÜ

Bu bölümde Italya Andrei Andreyevich Tarkovsky tarafından yönetilen "A Cinema Prayer", Eugenio Cappuccio'nun yönettiği "Fellini fine mai" ve Riccardo Zinna'nın filmi "Flavioh- Tribute to Flavio Bucci" ile katılacak. FRANSA/SUDAN/ALMANYA/ÇAD/KATAR Suhaib Gasmelbari Mustafa'nın yönettiği "Talking about the trees" ile ortaklaşa katılırken, Kıbrıs, Peter Medak tarafından çekilmiş "THE GHOST OF PETER SELLERS" filmiyle yer alacak.

Nick Willing'in yönettiği "UNSTOPPABLE: SEAN SCULLY AND THE ART OF EVERYTHING "filmiyle İngiltere yarışmaya dahil olurken, Amerika- Afganistan-Katar, Mariam Ghani yönetimindeki "What we left unfinished" ile mücadele edecek.

RETROSPEKTİF BAŞLIĞI ALTINDA KİM VAR?

Retrospektif bölümü başlığıyla yayınlanacak belgeseller de şöyle sıralandı: Ukrayna'dan "Home Estonya ve Latvia'dan "The Immortal", Latvia'dan Gints Grūbe ve Jaak Kilmi yönetimindeki "My Father, The Spy", Hırvatistan'dan Neven Hitrec imzalı "Push-Pull", Bosna Hersek'ten Emir Kapetanovic yönetimindeki "ReGeneration", Litvanya'dan Alexander Belinski ve Agne Dovydaityte imzasıyla "The Sun Sets in the East" ve Romanya, Portekiz, Macaristan ortaklaşa Marianna Vas- Hedda Bednarszky ikilisinin çektiği "Wild Berries" ile katılıyorlar.

İRAN, BELGESELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Iranli yönetmenler çektikleri belgesellerin ülkelerindeki insanların güncel sorunları derinlikli ele alışlarıyla dünya çapında kabul gördüler. Çocuk işçiliğinden, uyuşturucu bağımlılığına, yoksulluk, intihar vb. birçok sosyal sorun belgesel film yapımcıları tarafından ele alınan önemli konular oldu. Yine kadınlar ve kadınların karşılaştıkları sayısız sınırlandırmalar da son yıllarda izleyicinin dikkatini çekti.

İranlı belgesel filmciler geçmişte, Güney Kore'nin NETPAC ödülü, İtalya'dan "Trento Religion Today Film Festivali", Yunanistan'da "Symi International Film Festivali", yine İtalya'dan "Sole Luna Doc Film Festivali", Toronto'daki "Hot Docs Kanada Uluslararası Festivali", "International Documentary Festival Amsterdam" (IDFA) ve Berlin Culinary Cinema'dan da dünya çapında ödüllerle döndüler.