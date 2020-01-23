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’nde sunuculuk yapacak

Parkinson hastalığına yakalandığını açıklayan ‘metali babası’ , 2020 Töreni’nde ödül sunmak üzere sahneye çıkacak.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 15:22 ABONE OL
2020 Grammy Ödülleri’nde Ozzy Osbourne sunuculuk yapacak

DEVLER SAHNEDE

Türkiye saatiyle 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece ABD'de düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek. 62. Grammy Ödülleri için, ödülleri takdim etmek üzere sahneye Ozzy Osbourne'un yanı sıra Keith Urban, Stevie Wonder ve Shania Twain çıkacak. Ozzy Osbourne'un ünlü TV sunucusu olan eşi Sharon Osbourne da Grammy'de ödül sunumu yapacak.

GRAMMY PERFORMANSLARI

2020 Grammy Ödülleri'nde Demi Lovato, Ariana Grande ve Lizzo da sahne performansları sergileyecek. Grammy sunuculuğu haberi, Ozzy Osbourne'un Good Morning America programında parkinson hastalığına yakalandığını açıklamasının hemen üstüne geldi.

"2019 EN ACILI YILDI"

71 yaşındaki heavy metal şarkıcısı, eşi Sharon Osbourne ile katıldığı programda omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemesinin ardından, kendisine parkinson teşhisi koyulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.

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2020 Grammy Ödülleri’nde Ozzy Osbourne sunuculuk yapacak
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